- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in anul 2022, au insumat 11.299.100 persoane, in crestere cu 21,8% fata de anul 2021. Din numarul total de sosiri, in anul 2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 86%, in timp…

- Institutul Național de Statistica: ”Sosirile in structurile de primire turistica in județul Alba au crescut cu 85,4% in luna octombrie 2022 fața de luna corespunzatoare a anului 2021” Institutul Național de Statistica: ”Sosirile in structurile de primire turistica in județul Alba au crescut cu 85,4%…

