- Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 286,198 miliarde de lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 2,9% fata de trimestrul IV 2020 si cu 0,1% fata de trimestrul I 2020, potrivit datelor provizorii (2) ale Institutului National de Statistica.…

- Producția industriala a crescut in primele patru luni iar investițiile straine au trecut de la minus la 2 miliarde in perioada ianuarie-aprilie 2021. In schimb, deficitul de cont curent s-a dublat și datoria externa a crescut cu un miliard de euro. Avem astfel de a face cu doua vești bune pentru economie…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in primul trimestru al acestui an, 20,356 miliarde lei, in crestere cu 9,9%, comparativ cu trimestrul I 2020, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), arata News.ro. ”In trimestrul I 2021, comparativ…

- Comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, PIB in trimestrul I a fost in termeni reali cu 2,8% mai mare, iar fața de același trimestru din 2020 indicatorul a inregistrat o scadere cu 0,2% pe seria bruta și nu a inregistrat modificari pe seria ajustata sezonier, anunța INS, potrivit Mediafax.…

- "Pe seria ajustata sezonier, Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2021, a fost de 284.971,4 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 2,8- fata de trimestrul IV 2020 si la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul I 2020", arata datele…

- Produsul Intern Brut al Romaniei in primele trei luni ale anului a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,8%, comparativ cu trimestrul IV din 2020, iar fata de acelasi trimestru din anul 2020 a inregistrat o scadere cu 0,2% pe seria bruta si nu a consemnat nicio modificare pe seria ajustata sezonier,…

- Institutul Național de Statistica a transmis marți primele date (semnal) cu privire la evoluția economiei pe primele 3 luni din an. Potrivit estimarilor, PIB-ul României a crescut în primul trimestru din 2021 cu 2,8% fața de trimestrul anterior, dar a scazut fața de primul trimestru din…

- INS a mentinut la 3,9% estimarea privind scaderea PIB in 2020. Institutul National de Statistica a mentinut la 3,9% estimarea privind scaderea Produsului intern brut in 2020, potrivit ultimelor date provizorii publicate joi. In ultimul trimestru al anului trecut, PIB a fost, in termeni reali, mai mare…