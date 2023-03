INS: Producţia industrială a scăzut cu 5,4% ca serie brută, în ianuarie 2023 faţă de ianuarie 2022 ”In luna ianuarie 2023, productia industriala a crescut fata de luna decembrie 2022, atat ca serie bruta (+3,5%), cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate (+2%). Fata de luna ianuarie 2022, productia industriala a fost mai mica cu 5,4% ca serie bruta si cu 6,1% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate”, arata datele INS. In luna ianuarie 2023, productia industriala (serie bruta) a crescut fata de luna precedenta cu 3,5%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+5,5%). Industria extractiva si productia si furnizarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

