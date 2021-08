INS: Preţurile producţiei industriale au crescut în luna iunie cu 2,1%, faţă de luna mai “In luna i unie 202 1 , preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au cresc ut cu 2 , 1 % fata de luna mai 202 1 . In luna i un ie 202 1 , comparativ cu luna i unie 20 20 , preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au cresc ut cu 1 1 , 8 %”, arata datele INS. Industria extractiva s-a scumpit in iunie 2021 cu 4,29% fata de mai si cu 2,61% fata de iunie 2020. La aceasta categorie, extractia petrolului brut si a gazelor naturale s-a scumpit cu 6,40% in iunie fata de luna mai si cu 3,85% fata de iunie 2020. Industria prelucratoare s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2,0% fata de luna aprilie 2021. In luna mai 2021, comparativ cu luna mai 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 10,4%, potrivit INS. Datele…

- “In luna mai 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2% fata de luna aprilie 2021. In luna mai 2021, comparativ cu luna mai 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 10,4%”, arata datele INS.…

- Preturile la castraveti au scazut atat de mult incat legumicultorii din Matca, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din tara, prefera sa ii dea pe degeaba sau sa ii arunce la gunoi. In piata se vand cu 20 de bani kilogramul, asa ca legumicultorii spun ca nu merita efortul si prefera sa-i smulga…

- Odata cu liberalizarea pieței de energie, consumatorul final, fie rezidențial, fie industrial, a fost obligat sa-și treaca contractul pe piața concurențiala. Motivul pentru care se recomanda acest pas este prețul, in comparație cu cel din piața libera. Daca nu ați facut trecerea s-ar putea ca de la…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna aprilie 2021, comparativ cu luna martie 2021, o crestere de 0,9% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 1% in zona euro, arata datele publicate miercuri de Eurostat, conform agerpres. Statele membre unde preturile productiei…

- Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 7,9%, in aprilie 2021 fata de intervalul similar din anul precedent, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), conform agerpres. In acelasi timp, comparativ cu martie 2021, in aprilie,…

- In luna martie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,4% fata de luna februarie 2021, potrivit INS. ▪ In luna martie 2021, comparativ cu luna martie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu…

- “In luna martie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,4% fata de luna februarie 2021. In luna martie 2021, comparativ cu luna martie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 4,8%”, arata…