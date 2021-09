Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut cu 1,8% in trimestrul II din 2021, comparativ cu trimestrul I din 2021, arata Institutul Național de Statistica (INS), care precizeaza ca fața de acelasi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a inregistrat, in trimestrul II 2021, o crestere cu 13,0% pe seria bruta…

- „Cresterea PIB cu 13,6% in trimestrul II 2021 fata de acelasi trimestru din anul 2020 si cresterea cu 6,2% in primul semestru al acestui an comparativ cu semestrul I 2020 este urmarea interventiei prompte a guvernului pentru atenuarea consecintelor pandemiei. Masurile active de sprijin a companiilor…

