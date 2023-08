INS: Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 7.700 în trimestrul II 2023, la 39.400, faţă de trimestrul anterior „In trimestrul II 2023, numarul locurilor de munca vacante a fost 39.400, in scadere cu 7.700 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2023 a fost 0,77%, in scadere cu 0,16 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2022, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 6.600, iar rata locurilor de munca vacante a scazut cu 0,14 puncte procentuale”, arata datele INS. In trimestrul II 2023, cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in intermedieri financiare si asigurari (1,60%),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

