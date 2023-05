Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut usor in luna martie a acestui an, la 5,4%, de la 5,5% in februarie, insa somajul in randul tinerilor se mentine ridicat, la 22,2%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodarie si 2.648 lei pe persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi.Cheltuielile totale ale populatiei au fost, in ultimele trei luni ale anului trecut, in…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, in luna februarie, a scazut atat ca serie bruta cu 2%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,6%, comparativ cu luna precedenta.Potrivit datelor…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 37% in primele doua luni in țara, iar cele de mașini SH au scazut cu 1%, arata datele Poliției, citate de ACAROM. Raportul dintre mașinile noi și cele SH din import a fost de 1 la 2, in timp ce in unele luni din anii trecuți era și de 1 la 4.

- Cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole si centrele de colectare de catre unitatile procesatoare a crescut in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 fata de aceeași perioada a anului trecut cu 0,7%, arata datele Institutului Național de Statistica. Producția de branzeturi…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 15,1% in ianuarie 2023, de la 16,4% in decembrie 2022, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,47%, cele nealimentare cu 11,88%, iar serviciile cu 10,27%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date marti publicitatii.

- Productia de carne de porc a Romaniei s-a diminuat anul trecut cu aproape 11%, de la 383.485 tone carcasa in 2021, la 341.964 tone in 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri.