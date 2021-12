INS: ​În toamna acestui an, rata de ocupare a populaţiei a fost de 62,3%, în scădere faţă de vară În al treilea trimestru al anului 2021, populatia activa a României era de 8,2 milioane de persoane, din care 7,79 milioane erau ocupate si 436.000 erau someri. Rata de ocupare a populatiei în vârsta de munca (15-64 ani) a fost, în trimestrul III al anului 2021, de 62,3%, în scadere fata de trimestrul anterior cu 0,1 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati (71,2% fata de 53,1% la femei) si în mediul urban (67,2% fata de 56,3% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de numai 20,6%.

