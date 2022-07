Stiri pe aceeasi tema

- Tara noastra a importat mai mult lapte brut, cu aproape 16%, adica 9.500 de tone, in primele cinci luni ale anului, arata cifrele informatiile Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

Cantitatea de lapte brut importata de catre unitatile procesatoare a crescut cu 9.574 tone (+15,7%) in primele cinci luni ale acestui an, reiese din informatiile Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 12,7 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, cu 3,8 miliarde de lei, sau peste 40%, mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, luni, AGERPRES. Anul trecut in perioada…

- Romania a produs, in primele patru luni din 2022, o cantitate de titei de 973.500 de tone echivalent petrol (tep), cu 61.700 tep (6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de titei…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 802.800 tone echivalent petrol (tep), cu 6,1% (51.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol tep , cu 23.100 tep 4,6 mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform Institutului National de Statistica INS .Importurile de titei s au ridicat, in perioada mentionata, la…