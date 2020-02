Înregistrare şoc în sediul PNL Gorj Discuție Dan Valceanu, vicepreședinte PNL, jurnaliști.



Dan Valceanu: Muzeul nu mai are director de cand și-a dat ala demisia. Sunt doua variante. Eu am vorbit cu ministrul Culturii, miercuri, cand am avut plen...care imi spune: ba, trebuie pus un interimar. Și i-am zis: ba, nu face nimic pana nu ma ții la curent, ca la noi in Gorj e o chestie sensibila. Numele acelei persoane conteaza, cata vreme nu se poate pune un curator.

Jurnalist: Politic aveți pe cineva, de la partid?

Dan Valceanu : Nu, chiar nu am.

Jurnalista: O aveți pe Denisa, care ar face fața.

