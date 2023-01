Mai multe inregistrari care demonstreaza presiunea extraordinara facuta asupra fostului stareț al Manastirii Frasinei, parintele Ioanichie (82 de ani), pentru a fi de acord cu inchiderea „bisericii din vale”, in care si femeile puteau sa intre și sa se roage, avand parte de slujbe de Maslu, Liturghii și spovedanie. Presiunile au fost exercitate de un […] The post Inregistrare audio. Cum au fost forțați calugarii de la Frasinei sa semneze „legamantul de blestem” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .