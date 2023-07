CSU Politehnica va avea un reprezentant la Jocurile Mondiale Universitare de Vara de la Chengdu, din China. Emil Dancaneț, remarcat in competitiile nationale de inot, se numara printre cei care vor face parte din lotul de natație al Romaniei. Competitia se va desfașura in perioada 28 iulie – 6 august 2023. Emil Dancaneț este un […] Articolul Inotatorul timisorean Emli Dancanet, de la CSU Politehnica, in lotul Romaniei pentru Jocurile Mondiale Universitare de Vara de la Chengdu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .