- Programul „Drumuri bune pentru Moldova”, anuntat recent de catre liderul PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, care prevede reabilitarea a circa 1.200 de kilometri de drumuri din satele Republicii Moldova, va costa circa 1.6 miliarde de lei. Anuntul a fost facut de catre Ministerul Economiei printr-un comunicat…

- Temperaturi de -40 de grade au fost resimțite de organismul uman in localitatea buzoiana Bisoca. In aceasta zona, in noaptea de luni spre marți, a nins extrem de abundent, iar vantul a batut la rafala cu peste 90 de kilometri la ora. Azi noapte, la stația meteo de la Bisoca, din județul Buzau, s-au…

- Reconstructia Irakului dupa trei ani de razboi cu organizatia jihadista Stat Islamic va necesita fonduri de 88,2 miliarde de dolari (71,9 miliarde de euro), a declarat luni ministrul irakian al planificarii, Salman al-Jumeili, in deschiderea conferintei internationale care a inceput luni in Kuweit,…

- Leul a reactionat foarte bine la tulburarile de pe piete, media afisata de BNR la pranz fiind de 4.64 lei/euro ( depreciere de un ban) si 3.74 lei pentru un dolar SUA (depreciere de 3 bani). Cotatia medie a francului elvetian a fost de 4 lei/chf (un ban depreciere).

- Asta, in ciuda unui buget mai mic decat cel de anul trecut, cauzat de masurile fiscale ale Guvernului. Soluția administrației caransebeșene pentru aceasta situație dificila? Un credit bancar care va fi indreptat catre investițiile amintite. „Fac din nou acea comparație, bugetul de investiții…

- Dupa ce Președintele Curții Constituționale Tudor Panțiru și-a dat demisia, Consiliul Suprem al Magistraturii urmeaza sa delege un nou judecator la CC. Potrivit membrului CSM, Teo Cirnaț, procedura ar putea dura circa trei saptamani.

- Circa 550.000 de ciprioti sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar conservatorul Nicos Anastasiades este considerat favorit pentru a obtine un al doilea mandat in fruntea acestei...

- Deraierea trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute, a avut loc in jurul orei locale 07:00 (06:00 GMT) in apropierea marii metropole din nordul Italiei, a declarat Cristina Corbetta de la serviciile de urgenta din Milano, pentru canalul SkyTG24. Trenul Trenord cu sase vagoane plecase din orasul…