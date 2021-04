Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Lil Nas X tocmai a lansat un joc gratuit care te face sa asculți in continuu noua sa piesa „Montero”. Jocul se bazeaza pe „twerk”, iar acesta poate fi accesat gratuit, aici. MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope ???? (@LilNasX)…

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- Alexia lanseaza clipul noului sau single,Gemeni și balanța, o piesa de dragoste despre compatibilitate și dorința de aiubi. Vocea ei suava este o declarație a pasiunii care este pusa la incercare de nepotrivirea semnelor astrologice.Piesa a fost compusa de Alex Pelin și Vlad Lucan, scrisa de Alex Pelin…

- The Motans spune „Povestea unui naufragiat” in noul sau single. „Povestea unui naufragiat” este o piesa pe care am scris-o inaintea piesei Insula, acestea doua fiind legate intre ele ca și concept și poveste. Este o piesa in stilul clasic The Motans. Știu ca de obicei in comunicare artiștii și compozitorii…

- „Mama, pot!” este cadoul muzical pe care Emy Alupei l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Mama, pot!” este o piesa ce dezvaluie cat de important este sa ții capul sus, sa fii ambițios și sa te inconjori doar de oameni de incredere, care iți valorifica corect adevaratul potențial.…

- La Virgin Radio Romania ne place sa va oferim intotdeauna cele mai #FRESH hituri. Astazi va prezentam piesa de la March and June & Andrada, „Sign from God”, piesa pe care o vedem perfecta pentru o zi de luni. Piesa este deja in topuri in Cehia, Ungaria și Slovacia, are peste 100.000 de vizualizari și...…

- NANE este artistul care a scos cea mai multa muzica in inceputul asta de an. Dupa „SORRY NOT SORRY”, artistul a mai venit cu o piesa, la doar 3 zile distanța. Aceasta este o colaborare intre NANE și LU-K BEATS, se numește „ECSTASY” și are in mai puțin de 24 de ore aproape 100 de... View Article

- Yuhuuu, avem clip nou de la Eminem! Artistul l-a lansat sambata seara, inainte de confruntarea dintre Dustin Poirier si Conor McGregor din UFC, castigata de Poirier. In videoclipul piesei Higher apar presedintele Ultimate Fighting Championship, Dana White, si prezentatorul ESPN, Michael Eaves. Melodia…