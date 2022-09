Stiri pe aceeasi tema

- Suverana regatului britanic a murit joi dupa-amiaza, inconjurata de familie, la domeniul regal din Balmoral, in Scotia. A fost al 40-lea monarh al coroanei Angliei, de la William Cuceritorul incoace, si monarhul cu cea mai lunga domnie pe tronul Marii Britanii. Inmormantarea Reginei va avea loc peste…

- Palatul Buckingham a anunțat joi seara ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața la castelul Balmoral din Scoția. Suverana implinise 96 de ani la 21 aprilie, iar in februarie 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția, iar cel care va urca pe tron va fi Regele Charles de Wales (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor).

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția. Joi, dupa pranz, presa din Regat a anunțat ca Elisabeta a II-a este sub supraveghere medicala la reședința din Balmoral, Scoția “In urma unei evaluari suplimentare in aceasta…

- Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a murit la Balmoral, la varsta de 96 de ani, dupa ce a domnit 70 de ani.Familia ei s-a adunat la moșia ei din Scoția, dupa ce ingrijorarile au crescut cu privire la sanatatea ei joi devreme, scrie BBC.Regina a ajuns pe tron ​​in 1952…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…