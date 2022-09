Înmormântarea Reginei: Ceremonii impresionante. Marea Britanie și întreg mapamondul și-au luat rămas bun de la Elisabeta a II-a Marea Britanie, liderii lumii și membrii caselor regale din intreaga lume și-au luat ramas bun de la Regina Elisabeta, ultima figura impunatoare a epocii sale, in cadrul unor funeralii de stat cu un fast impresionant. 18:59Slujba religioasa, extrem de emoționanta, s-a incheiat, fiind ultimul eveniment public dinn cadrul funeraliilor celui mai longeviv monarh al Marii Britanii. Membrii familiei regale – inclusiv regele Charles al III-lea – parasesc capela și vor merge la Castelul Windsor. Dar la 19:30 in aceasta seara, familia regala se vor intoarce la capela pentru inmormantarea reginei. 18:46Coroana,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

