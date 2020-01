Stiri pe aceeasi tema

- Inmormantarea comandantului iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, urma sa aiba loc astazi in orașul sau natal, Kerman. Inmormantarea a fost amanata, fara a se preciza pentru cat timp.Decizia amanarii a fost luata dupa ce s-a creat, pe strazi, o uriașa busculada in care au murit…

- Zeci de oameni si-au pierdut viata, astazi, la inmormantarea generalului iranian Qasem Soleimani, dupa ce s-au calcat in picioare, pe strazile orasului Kerman. Conform televiziunilor locale din Iran, cel putin 35 de oameni au murit, iar alti 48 au fost raniti, dupa ce s-au calcat in picioare pentru…

- Zeci de persoane au murit in urma unei busculade create in orasul Kerman, din sud-estul Iranului, unde sute de mii de iranieni s-au adunat pentru inmormantarea comandantului militar Qassem Soleimani, potrivit presei de stat, citate de The Guardian.

- O busculada s-a soldat cu mai multi morti marti, la ingroparea generalului iranian Qassem Soleimani in sud-estul Iranului, unde s-a adunat o multime numeroasa, cerand razbunare prin strigate de ”Moarte Americii!” in timpul omagiului adus militarului ucis in Irak, intr-un atac aerian american, relateaza…

- Cel puțin 35 de oameni au murit calcați in picioare, intr-un haos general izbucnit in sud-estul orașului iranian Kerman, unde sute de mii de oameni in doliu au venit la inmormantarea generalului Qassem Soleimani.

- Generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in urma unui raid aerian al forțelor armate americane, va fi inmormantat azi la Bagdad, in Irak. Funeraliile lui Qassem Soleimani vor fi publice și autoritațile irakiene au anunțat cca se așteapta la zeci de mii de oameni, a notat The Guardian.Soleimani și Abu…

- Considerat de unii ca fiind cel mai popular om din Iran, ba chiar unul dintre cei mai puternici lideri din Orientul Mijlociu, generalul iranian Qassem Soleimani a fost a fost ucis vineri intr-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad.

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. "Martiriul este recompensa pentru…