- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut, in mai a.c., cu 18.5% fața de aceeași luna a anului trecut, arata datele Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Romania este pe locul 14 in top.

- In luna mai 2023, au fost produse in Romania 51.125 autoturisme, o creștere de +28.38% fața de luna mai 2022, respectiv 39.822 unitați. Dintre acestea, 31.929 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 19.196 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. Pe primele cinci luni…

- Una dintre cele mai mari valori ale producției auto naționale s-a inregistrat in luna mai 2023, dupa ce Dacia a produs aproape 32.000 de mașini, iar Ford, aproape 20.000, arata datele ACAROM. In 2022, producția medie lunara a fost de 42.000 de mașini. In luna mai 2023 au fost produse in Romania 51.125…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de…

- VIDEO: Percheziții la samsarii de mașini din mai multe județe. 18 autoturisme de lux, posibil furate, indisponibilizate de Poliție Mai multe percheziții au avut loc marți dimineața in județele Hunedoara, Bihor, Caraș Severin și Gorj la samsari de mașini, care le-ar fi inchiriat din țari europene și…

- In luna aprilie a acestui an, potrivit unui comunicat Infopress ACAROM, au fost produse in Romania 33.879 autoturisme, cu 15,26% mai puțin fața de luna aprilie 2022, respectiv 39.982 unitați. Dintre acestea 22.080 unitați au fost produse an uzina DACIA de la Mioveni, iar 11.799 unitați – la uzina FORD…