Inițiativă inedită de promovare a turismului românesc! S-au înscris deja 1.500 de concurenți Peste 1.500 de romani din toate colțurile țarii s-au ȋnscris la o cursa inspirata dintr-un format internațional, care testeaza rezistența fizica, ȋndemanarea și aptitudinile sociale ale concurenților. 11 echipe, de cate doua persoane, au fost selectate pentru a parcurge sute de kilometri ȋn localitați din zona Valea Oltului, fara mașini, bani și telefoane, ȋntre 11 și 15 august. Organizatorii Nomadia Bootcamps au gandit aceasta inițiativa inedita pentru a promova turismul romanesc și a oferi o experiența locala diferita fața de ce este disponibil momentan ȋn piața. ,,Ideea unei astfel de curse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de romani din toate colțurile țarii s-au ȋnscris la o cursa inspirata dintr-un format internațional, care testeaza rezistența fizica, ȋndemanarea și aptitudinile sociale ale concurenților. 11 echipe, de cate doua persoane, au fost selectate pentru a parcurge sute de kilometri ȋn localitați…

- Majoritatea cetațenilor Moldovei intervievați, nu susțin ideea retragerii țarii din CSI. Acest lucru il demonstreaza datele unui sondaj realizat in luna mai, ale carui rezultate au fost prezentate de agenția de marketing iData, relateaza Noi.md cu referire la tass.ru. {{683450}}Studiul a aratat ca 52,6%…

- Imagini senzaționale de la Ovidiu. Farul Constanța a invins cu 3-2 FCSB, dupa ce a fost condusa cu 2-0 și a caștigat campionatul cu o etapa inainte de finalul sezonului. Este al doilea titlu obținut de Gheorghe Hagi ca antrenor, dupa cel din anul 2017, cand conducea Viitorul Constanța. Fanii au intrat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe sensul de coborare spre Capitala dinspre stațiunile de pe Valea Prahovei, astfel ca se circula in coloana intre Azuga și Bușteni și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe sensul de coborare spre Capitala dinspre stațiunile de pe Valea Prahovei, astfel ca se circula in coloana intre Azuga și Bușteni și…

- Echipele naționale de seniori și de juniori au disputat de curand partide oficiale și amicale și au inregistrat noi rezultate dezamagitoare, unele șocante de-a dreptul. Golaverajul general este unul de formație aflata in zona retrogradarii intr-un campionat, cu 15 goluri marcate și 27 primite. Naționala…

- Ideea, susține Sorin Grindeanu, nu ar putea fi pusa in practica pe distanțe mici. Asta, in condițiile in care pe Valea Prahovei sau pe Valea Oltului se formeaza coloane care se intind pe kilometri. In schimb, ministrul da ca exemplu ruta Timișoara-Constanța.O calatorie cu trenul pe aceasta ruta trece…

- Senatorul AUR de Sibiu, Gheorghe Adrian Catana l-a intrebat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu daca s-a luat in considerare varianta incarcarii autoturismelor pe vagoane speciale, iar raspunsul arata ca oficialii s-au gandit la aceasta idee, anunța Turnul Sfatului. Senatorul s-a gandit la…