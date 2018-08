Initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" a strans 1 milion de semnaturi

Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa USR „Fara penali in functii publice“, care propune revizuirea Constitutiei in acest sens, a atins pragul de minimum 20.000 de semnaturi si urmeaza sa intre in procedura parlamentara, imediat ce primariile vor valida toate listele. Cu toate acestea, liderul USR, Dan Barna, anunta deja o serie…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata pentru fapte de coruptie, a anuntat pe Facebook, ca a strans semnaturi pentru campania "Fara penali in functii publice". Acesta spune ca este o initiativa "generoasa si laudabila" si "nu oricine poate sa acceada intr-o functie publica".

- Judetul Prahova, alaturi de alte zece judete din țara, a atins și depașit tinta de 20.000 de semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice", Prahova avand 24.600 semnaturi de la cetațeni. La nivel național, pana duminica dimineața au fost stranse 691.936 semnaturi, peste necesarul de 500.000,…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.Potrivit unui clip video postat pe contul…

- USR susține ca a adunat aproape 500.000 de semnaturi, dar mai are nevoie de inca 120.000 de semnaturi de la locuitorii din 14 judete, pentru a putea sa depuna in Parlament initiativa "Fara penali in functii...

- Azi, la Alba Iulia, semneaza inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”. Președintele USR Dan Barna invita, impreuna cu USR Alba, cetațenii din județul Alba sa semneze inițiativa „Fara penali in funcții publice”, inițiativa cetațenilor care nu mai vor sa fie condusi de oameni corupti.…

- Saptamana actorilor #FaraPenali. Oamenii de cultura cer autograful cetațenilor Actorii romani schimba scena cu strada. Timp de o saptamana vor face parte din distribuția piesei „Fara Penali in funcții publice” care va avea loc in București și in alte orașe din țara. Cateva zeci de actori vor fi prezenți…

- Activistul Malin Bot, o voce cunoscuta in mediul on line pentru opiniile impotriva guvernarii PSD – ALDE, s-a aflat astazi Post-ul Activistul Malin Bot a strans semnaturi la Targoviște pentru inițiativa „Fara penali in funcții publice” apare prima data in Gazeta Dambovitei .