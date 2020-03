Stiri pe aceeasi tema

- Peste o treime dintre copiii din Romania traiesc in locuinte fara toaleta in interior, media UE fiind de 2,6%, iar unul din cinci copii care nu dispune de dotarile sanitare in gospodarie nu se spala pe maini dupa ce foloseste toaleta, conform Raportului de cercetare "Bunastarea copilului din mediul…

- Dragoș Patraru avorbit despre sfaturile primate de romani in contextul epidemiei de coronavirusla nivel Mondial. “Gripa asta tot o sa ne ajute la ceva: aflam tot felul dechestii. Unele amuzante, cum e aia cu spalatul pe maini. Spalați-va pe maini! Daaa,ok, dar dupa ce o sa treaca epidemia, gata, ne…

- Canabisul continua sa fie cel mai consumat drog din Romania, potrivit Raportului national privind situatia drogurilor pe 2019, elaborat de Agentia Nationala Antidrog (ANA). Potrivit raportului ANA care cuprind...

- Administratorul firmei care a facut deratizarea in la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrun” din Arad, de unde 40 de copii au ajuns la spital spune ca toate substante care au fost folosite pentru dezinsectie si deratizare sunt autorizate.Administratorul Veres Csaba a declarat, marți, pentru…

- Potențiala ținta a Iranului datorita statutului de aliat regional al americanilor, Arabia Saudita anunța ca nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca…