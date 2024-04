ANRE se spală pe mâini. Plângerile populației, îngropate la furnizorii de energie și gaze Plangerile consumatorilor casnici, dar și non-casnici, fața de abuzurile furnizorilor de energie și gaze se vor face catre ”abuzatori”, se arata intr-un proiect de ordin al ANRE. Depunerea sesizarii la ANRE va mai fi posibila doar cu dovada raspunsului primit de la furnizori, fara sa se instituie vreun termen in acest sens. Autoritatea a simțit […] The post ANRE se spala pe maini. Plangerile populației, ingropate la furnizorii de energie și gaze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

