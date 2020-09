ÎNGRIJORARE mare în familia lui RADU MAZĂRE! Fiul are probleme Fiul lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost depistat cu coronavirus. Informația a fost confirmata de Mazare jr. pentru Antena 3 . Tanarul in varsta de 26 de ani este asimptomatic, iar medicii i-au prescris un tratament pe care acesta il urmeaza acasa, dupa ce fiul fostului primar a fost internat preventiv pentru a vedea daca boala se agraveaza. Niciun alt membru al familiei nu a mai fost confirmat cu COVID-19, deși Raducu Mazare intrase in contact cu mai multe persoane, conform informațiilor furnizate pentru Antena 3. Mazare jr. va ramane in izolare pana in 18 septembrie. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 26 de ani este asimptomatic, iar medicii i-au prescris un tratament pe care acesta il urmeaza acasa, dupa ce fiul fostului primar a fost internat preventiv pentru a vedea daca boala se agraveaza. Niciun alt membru al familiei nu a mai fost confirmat cu COVID-19, desi Raducu Mazare…

- In acest dosar, recent, judecatorii i au respins fostului primar al Constantei cererea privind transferul temporar in Republica Madagascar. Radu Mazare a fost condamnat in prima instanta, la Tribunalul Constanta, la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare. Sorina Gina Hortolomei Moscu a luat…

- Decebal Fagadau, primarul Constantei, si-a depus candidatura pentru un nou mandat. Fagadau, fost viceprimar al lui Radu Mazare, conduce Constanta de la scoaterea din viata politica a lui Mazare, actualmente inchis pentru coruptie.

- Newsweek Romania a publicat o ancheta bomba despre deputatul USR Stelian Ion. Candidatul pentru fotoliul de primar al Constanței in alegerile de luna viitoare ar fi obținut prin metode „neortodoxe” o garsoniera de la ANL. Pentru a pune mana pe garsoniera, Stelian Ion ar fi incalcat de cel puțin patru…

- Deputatul USR Stelian Ion, candidat la funcția de primar al Constanței in alegerile de luna viitoare, tainuiește de 15 ani o escrocherie imobiliara. Nu una care sa-i fi adus vreo avere, ci o manevra prin care a obținut ilegal o garsoniera de la ANL, dezvaluie Newsweek Romania . Se intampla pe vremea…

- In acest dosar, judecatorii i au respins fostului primar al Constantei cererea privind transferul temporar in Republica Madagascar. Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla in detentie, el fiind condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor din Constanta.…

- Vloggerul a menționat ca familia sa i-a oferit o bogație spirituala care a fost mult mai importanta decat orice suma de bani. Timpul și atenția pe care familia sa i le-a acordat-o l-a ajutat pe Selly sa devina ceea ce este astazi. Selly nu a dorit sa ofere cifre exacte legate de caștigurile financiare…

- “Starea de alerta nu aduce ceva in plus fața de ce este acum, dar poate sa continue anumite masuri compensatorii pe care noi le-am solicitat pentru a putea relaxa anumite restricții”, a spus Raed Arafat, potrivit Antena 3. “Din punct de vedere al situațiilor de urgența, noi avem trei stari: starea de…