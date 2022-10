Traficul feroviar din nordul Germaniei a fost intrerupt sambata timp de trei ore din cauza sabotajului, a anuntat operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn (DB), relateaza agentia de presa germana dpa, citata de Reuters. „Din cauza sabotajului asupra cablurilor care sunt indispensabile pentru traficul feroviar, Deutsche Bahn a fost nevoita sa opreasca traficul feroviar in […] The post Ingrijorare in Germania. Trenurile au fost ”sabotate” și nu au circulat timp de 3 ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .