- Pentru ca ne aflam in perioada Postului, cei mai mulți dintre noi nu putem renunța la preparatele delicioase și preferate, insa unele ingrediente pot fi inlocuite. Daca iți dorești un piure gustos și la fel de crema, ai nevoie de doar un ingredient. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Omleta este unul dintre cele mai apreciate preparate pentru prima masa a zilei. Fie ca o preferi simpla, cu legume sau carne, niciodata nu dai greș cu acest fel de mancare. Afla trucul celebrului bucatar Gordon Ramsay pentru cea mai pufoasa omleta. Ce trebuie sa faci inainte de a turna ouale in tigaie.…

- Parjoalele moldovenești sunt unul dintre preparatele care au facut istorie in copilaria tuturor, mai ales cele gatite de bunicile noastre. Acestea sunt printre cele mai delicioase preparate, atunci cand vine vorba de gatit ceva rapid și delicios. Așadar, haideți sa vedem cum se gatesc parjoalele moldovenești…

- Orice roman adora salata de vinete. Vrei sa le pregatești celor dragi o masa delicioasa, dar te-ai plictisit de vechea rețeta? Noi venim cu soluția și iți prezentam cum poți face o salata de vinete fara maioneza! Pentru un gust mai bun ți-am pregatit și un ingredient secret.

- Nu trebuie sa mai pui paine in chiftele pentru ca ele sa fie pufoase și suculente. Gospodinele pricepute știu acest truc de la bunici, dar exista alte metode de a prepara aceasta rețeta fara prea multe calorii in plus. Bucatarii folosesc alte ingrediente ca sa inlocuiasca miezul de paine care de regula…

- Toți romanii iubesc salata de vinete. Aceasta se face extrem de simplu, este un preparat ușor și servit de cele mai multe ori intr-un platou tradițional romanesc. Unii o prefera cu maioneza și ceapa, alții doar cu ceapa roșie cuburi in interior, iar cațiva o mananca simpla și cu roșii. Care este secretul…

- Majoritatea oamenilor prefera sa manance dimineața ceva sarat. De cele mai multe ori gospodinele prepara pentru toți cei dragi o omleta sațioasa și plina cu diverse ingrediente precum: roșii, bucați de șunca, ciuperci ori spanac. Indiferent de cum alegi sa o faci, aceasta trebuie sa iasa neaparat pufoasa.…

- Piureul de cartofi este considerat unul dintre cele mai ușoare de gatit preparate, deoarece se face relativ repede și ai nevoie de puține lucruri. Intr-adevar ca este ușor de gatit, insa poate sa nu aiba un gust așa delicios daca nu știi unele trucuri care iți pot transforma mancarea, astfel incat și…