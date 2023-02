Stiri pe aceeasi tema

- Știm cat de mult iubesc oamenii ciorba, iar atunci cand pregatesc aceasta mancare pun mai multe ingrediente. Ei bine, un ingredient pus de romani in ciorba este toxic. Mai mult decat atat, acest ingredient este o adevarata otrava pentru sanatate. Iata despre ce aliment este vorba, dar și la ce trebuie…

- Temperaturile reci au venit din nou in prim-plan, iar cei mai mulți romani iși doresc sa consume preparate calde. Majoritatea gospodinelor se conformeaza și pregatesc ciorbe și supe. Printre preferatele pofticioșilor de la masa se regasește supa de pui cu fidea, care se gatește rapid și este delicioasa…

- Atunci cand ai pofta de ceva bun și te gandești sa gatești o ciorba foarte buna, este important sa treci in revista toate ingredientele pe care le folosești pentru preparat. Specialiștii atrag atenția asupra unui anumit ingredient care poate fi nociv pentru organismul uman. Ce ingredient nociv este…

- Gospodinele incearca fel și fel de rețete pentru a le face pe plac pofticioșilor de la masa. Desigur ca in casele romanilor se consuma mai ales in perioada rece ciorbele și supele care nu trebuie sa lipseasca de la un pranz. Din pacate, nu toate doamnele știu sa gateasca o ciorba de nota zece pentru…

- Orice gospodina iși dorește sa faca mancare buna pentru familie, insa ciorba le poate da batai de cap multor femei. Ce ingredient nu trebuie sa adaugi daca vrei sa stai departe de unele probleme de sanatate. Multe persoane fac aceasta greșeala.

- In urma cu 9 ani imparțea vestiarul cu Cristiano Ronaldo, Pepe și alte staruri ale formației blanco, iar The Special One era ca un tata pentru el. Azi, Jesus Fernandez (34 de ani) evolueaza la FC Voluntari și se bucura de viața liniștita din Romania, unde in timpul liber evadeaza in Brașov și degusta…

- In ultimii ani romanii prefera din ce in ce mai mult sa-si petreaca Revelionul acasa servind mancare traditionala specifica si petrecand cu apropiatii. Mai sunt doar cateva zile pana la trecerea dintre ani, iar pentru iesenii care si-au propus sa stea acasa fara sa-si bata capul cu prepararea mancarii,…

- Perișoare.Ciorba de perișoare: Fierbem 1 1/4 litru de zeama de varza cu o ceapa taiata jumatate, cam 1/4 ora. Separat, tocam 300 grame de carne de vaca de la pulpa și, eventual, de porc, ori numai de porc, apoi amestecam cu 1/2 ceapa tocata, 1 ou, 1 mana de orez ales, spalat. Punem sare și piper, ...