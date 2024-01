Stiri pe aceeasi tema

- S.C.URBIS S.A. Baia Mare cu sediul in str. 8 Martie, nr.3 Baia Mare, incadreaza prin concurs, pe perioada determinata – 6 luni: un operator curatenie Depunerea documentelor necesare inscrierii se va face pana la data de 11.01.2024, ora 14:00, la sediul societatii. Concursul va avea loc in data de…

- O noua pastila care simuleaza senzația de sațietate și de plenitudine la nivelul stomacului a fost testata pe porci și a aratat ca animalele au mancat cu 40% mai puțina mancare la o jumatate de ora dupa ingestie și ca s-au ingrașat mult mai incet, relateaza The Guardian.

- Federația (RFEF) și Liga spaniola au decis ca incepand din 2024, toate discuțiile dintre arbitri și colegii lor din cabina VAR sa fie facute ulterior publice. Premiera in fotbalul spaniol! Federația (RFEF) și Liga spaniola (LaLiga) au decis sa vina in intampinarea cluburilor și a suporterilor și sa…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar vedeta din casele tuturor este bradul de Craciun. Insa, acesta este o responsabilitate foarte mare pentru cei care au pisici, deoarece sunt tentate des sa il distruga. Iata un truc util și eficient, care te va ajuta sa rezolvi aceasta problema. Un condiment le ține…

- Aproximativ 50% din populație considera ca Guvernul nu a implementat eficient programul de compensații ale costurilor la energie. 42% considera ca Guvernul a implementat programul cit se poate de eficient. Iar 8% nu au știut ce sa raspunda la acest subiect. Datele se conțin intr-un studiu realizat IData,…

- De ce sa renunți la zahar in rețeta de castraveți murațiMajoritatea gospodinelor sunt obișnuite sa adauge zahar in rețeta de castraveți murați pentru a obține un gust dulceag. Cu toate acestea, secretul consta in a evita acest ingredient, deoarece poate altera gustul autentic al preparatului. Muraturile…

- Spume de ras o folosim pentru ras, nu-i așa? Ei bine, aceasta are mai multe intrebuințari. Gospodinele iscusite folosesc spuma de ras și la curațenie. Ce se intampla daca o aplicam pe covoarele din casa? Cum poți folosi spuma de ras pe covoarele din casa Multe gospodine intampina probleme atunci cand…

- Ciorba de pește este o adevarata delicatesa iubita de toata lumea. Majoritatea restaurantelor mari au in meniu acest preparat. Afla in randurile urmatoare ce trebuie sa pui in ciorba de pește ca sa iasa ca la restaurant. Rețeta ciorba de pește. Ingredientul secret folosit de marii chefi Cea mai buna…