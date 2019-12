Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care nu au fost vaccinate contra pojarului, care a ucis deja zeci de copii în Samoa, vor fi trebui sa afișeze un steag sau o bucata de material roșu în fața locuinței, pentru a ajuta autoritațile responsabile cu imunizarea, au anunțat oficialii arhipelagului din Pacificul de Sud,…

- La sfarșitul lunii noiembrie, trei trupe aradene vor susține concerte in cadrul evenimentului caritabil „Un loc“, in urma caruia persoanele cu dizabilitați incluse in programul cu același nume pus la cale de Fundatia de Abilitare „Speranța” vor avea parte de sprijin material. „De foarte multe ori ni…

- Dupa Black Friday 2019 și Crazy Days, eMag continua valul de reduceri in cele mai importante categorii de produse, precum telefoane, televizoare și laptopuri. eMag a depașit toate recordurile de vanzari cu ocazia Black Friday 2019, dar ai in continuare posibilitatea sa iți cumperi gadgetul dorit la…

- Ionut Negoita face acest demers in conditiile in care cel care va dori clubul va varsa in conturile lui Dinamo suma de 500.000 de euro, necesara pentru acoperirea tuturor datoriilor scadente la zi. Ionut Negoita precizeaza ca atunci cand a preluat clubul, in anul 2013, cu trei saptamani inainte de…

- Branza de calitate adusa direct de la producatorii locali cu atestat si analize la zi. Este oferta primului magazin de stat al Casei de Comert Agroalimentar Unirea. Branzaria traditionala si-a deschis astazi portile la Sibiu, in prezenta ministrului Petre Daea, un impatimit declarat al produselor din…

- De ce ar trebui sa credem in Dumnezeu ? Oare trebuie cu adevarat sa credem sau si un ateu poate avea o viata fericita ? Aceste intrebari si le pune oricine,mai ales cand ne aflam in momente importante din viata. Unii dintre noi am fost crescuti in spiritul legilor lui Dumnezeu,am fost educati sa mergem…

- Atat producatorii agricoli, cat si comerciantii isi pot vinde produsele in pietele agroalimentare din municipiu, administate de Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta.Conform legislatiei, minimum 40 din spatiile de vanzare sunt destinate producatorilor agricoli.Pentru…