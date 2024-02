Speranță pentru o familie din Gătaia, datorită oamenilor darnici și implicați Weekendul a fost incarcat pentru cei de la Asociația Acasa in Banat și voluntarii care au venit sa ajute la reconstrucția casei unei familii sarmane din Gataia. Dupa ce au aflat de cazul unei familii, care se chinuie de ani de zile sa refaca o casa batraneasca, care a și ars in urma cu mai mulți ani, cei de la asociația timișoreana nu au stat pe ganduri. Au facut apel la voluntari și la comunitate pentru donații, iar imediat dupa a inceput și șantierul. Mai e nevoie de inca puțin ajutor, pentru a finaliza lucrarea. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

