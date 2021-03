Stiri pe aceeasi tema

- In pofida eforturilor Rusiei, Chinei si Iranului de a se infiltra in retelele candidatilor la alegerile prezidentiale din SUA, nicio tara straina nu a manipulat rezultatul scrutinului din 2020, potrivit unui raport oficial dat publicitatii marti, informeaza AFP. "Am identificat mai multe…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken i-a adresat președintelui afgan Mohammad Ashraf Ghani o scrisoare in care propune organizarea unei conferințe pentru pace in Afganistan sub egida Națiunilor Unite. Potrivit cotidianului “The New York Times”, la o astfel de conferința ar urma sa fie invitați…

- Ne-am obisnuit ca spatiul „fake news“, al intepretarilor incorecte si al exceselor sa revina, indeobste, Rusiei, Chinei, Iranului - mai nou, sau zonei ultra-conservatoare populiste occidentale, ahtiate dupa teoriile conspiratiei si rastalmacirea realitatilor, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu…

- Secretarul de Stat al viitoarei administratii Biden, Antony Blinken, se angajeaza sa revitalizeze diplomatia americana si sa construiasca un front comun in fata dificultatilor venite din partea Rusiei, Chinei si Iranului, transmite Reuters.

- America înca mai are de înfruntat „13 zile de pericol” înainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar în momentul în care Congresul…

- Cu cateva ore inainte de validarea formala in Congres a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 2020, Donald Trump se roaga de Mike Pence sa blocheze procesul și sa rastoarne de unul singur rezultatul alegerilor, deși acest lucru nu este posibil constituțional și legal.

- Vicepreședintele SUA, Michael Pence, a refuzat sa revizuiasca rezultatele alegerilor șefului statului, la care a ciștigat democratul Joseph Biden. Despre acest lucru scrie ziarul The Hill cu referire la documentele instanței. Se remarca faptul ca avocații congresmanului-republican din Texas, Louis Homert,…