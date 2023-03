Decizia luata cu intarziere de FRF in cazul Sepsi-FCU a surprins pe toata lumea care a crezut in siretenia federala. De fapt, a fost simplu amatorism si acum se lucreaza la dosarul acarului Paun. Daca apelul judecat la faimoasa comitie „endependanta" (vorba vine) nu s-ar fi amanat de doua ori si hotararea ar fi fost aceeasi, putine erau de comentat. Mai tot poporul voia rejucare (termen nu prea riguros, dar sa fim in rand cu lumea!) si deunazi, miercuri sau joi, dorinta adunarii (stimabile!) era deja indeplinita. Urmau meciurile de duminica si marti dimineata erau stabilite toate tintarele la…