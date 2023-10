INFUZIE MASIVĂ DE CAPITAL, LA CHINDIA TÂRGOVIȘTE Situația financiara delicata a Chindiei s-ar putea imbunatați, nu se știe totuși pentru cat timp, ca urmare a unor alocari istorice din partea asociaților care finanțeaza activitatea sportiva, Primaria Municipiului Targoviște și Consiliul Județean Dambovița. In cursul zilei de luni, CJ Dambovița a aprobat viramentul unei contribuții de 3.000.000 lei, de cinci ori mai mult […] Articolul INFUZIE MASIVA DE CAPITAL, LA CHINDIA TARGOVIȘTE a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

