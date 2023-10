Stiri pe aceeasi tema

- „U” și CFR se afla in fața primelor meciuri importante din Cupa Romaniei de fotbal, in timp ce U-BT Cluj-Napoca incepe, joi, sezonul din Liga Naționala. Emil Boc a ținut sa le ureze succes celor trei echipe și se așteapta la rezultate pozitive.

- CSM Oradea a invins-o pe Dinamo cu un neverosimil 121-39 in runda a treia din faza inaugurala a Cupei Romaniei la baschet masculin. CSM Oradea, vicecampioana Ligii Naționale, a primit vizita lui Dinamo in sala proprie, in fața a 2.800 de spectatori. Desfașurarea partidei a fost imposibil de anticipat.…

- Accidentul s-a produs marți seara pe DN 1 (E60), in apropiere de localitatea Dumbrava, pe sensul de urcare dinspre Capusu Mare inspre Dumbrava, județul Cluj.In accident au fost implicate o mașina și un TIR. Circulatia a fost oprita pe ambele sensuri ale drumului.O femeie a murit, iar un barbat a fost…

- Echipa masculina de baschet a anuntat un nou transfer, cel al americanului Bryan Griffin, care va evolua pentru prima data in Liga Nationala. In varsta de 25 ani si inalt de 2.03 m, pivotul american a mai jucat atat pentru Salon Vilpas, in Finlanda, in Korisliiga si Basketball Champions League, cat…

- Federația Romana de Baschet a stabilit prin tragere la sorți componența celor doua Conferințe ale campionatului 2023-2024 al Ligii I la baschet masculin și programul competiției. CSM Focșani 2007 face parte din Conferința B, ca și in trecutul campionat. Impreuna cu formația focșaneana, in prima faza…

- Se putea mai bine, se putea mai greu! Cupa Romaniei se va desfașura in sezonul 2023/24 pe același sistem ca in stagiunea precedenta. Astfel, cele 18 echipe din Liga Naționala de Baschet Masculin au fost repartizate in șase grupe de cate trei in primul tur al competiției. Caștigatoarele grupelor vor…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si-a definitivat lotul pentru urmatorul sezon, unul cu participare in Liga Naționala, Cupa Romaniei și Alpe Adria Cup. Ultimul sosit la alb-violeti este fundasul sarb Djordje Dimitrijevic (26 ani), venit de la Oroszlanyi (Ungaria). Totodata clubul banatean s-a despartit…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a luat o serie de decizii importante in legatura cu sezonul 2023-2024, atat in privinta Ligii Nationale de Baschet Masculin, cat si a Cupei Romaniei. Principala hotarare vizeaza numarul de jucatori romani pe care echipele vor fi obligate sa-i foloseasca…