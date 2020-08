Înfrângere rușinoasă pentru Universitatea Craiova în Georgia Universitatea Craiova a fost eliminata din Europa League de echipa georgiana Locomotiv Tbilisi dupa un meci care nu face cinste fotbalului romanesc. Echipa din Craiova, vicecampioana a Romaniei, a avut prima oportunitate de a inscrie, insa Koljic a fost blocat in careu de Guresidze in minutul 5. Apoi, Locomotiv a preluat initiativa profitand de jocul slab si fara orizont al romanilor. Sonia a tras putin peste poarta in minuntul 17, iar Samurkasovi a sutat de la 24 de metri aproape de vinclu in minutul 21. Lovitura libera din minutul 27 a lui Cicaldau a parut sa readuca speranțele Universitații,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

