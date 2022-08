Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat transfug Sergiu Sirbu a obținut, in judecata, anularea unui act emis de Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) in privința sa, prin care se constata prezența unei averi nejustificate, in marime de peste 1,9 milioane de lei. Dosarul a ajuns pina la Curtea Suprema de Justiție (CSJ),…

- Astazi, 11 iulie, procurorii anunța ca i-au inaintat invinuirea fostului magistrat al Curții de Apel Balți, Alexandru Gheorghieș, pe doua capete de acuzare de fals in declarația de avere, manifestata prin neincluderea intenționata a unor date in declarația de avere și interese persoanele, transmite…

- Crucifixul instalat in incinta Ministerului Afacerilor Interne, la decizia lui Andrei Nastase, pe vremea cand era la șefia instituției, in 2019, nu poate fi reinstalat. Curtea Suprema de Justiție a decis, ieri, respingerea recursului depus de Nastase, menținand incheierea Curții de Apel Chișinau. „Iarta-i,…

- Amintim, la data de 16 martie 2022, Agentia Nationala de Integritate anunta despre Gheorghe Chirciu, consilier local in cadrul CL Oltina si fost primar ca acesta s ar fi aflat in conflict de interese administrativ. Daca actiunea sa va fi admisa de Curtea de Apel Constanta, raportul ANI ar putea fi anulat.…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, este amendat pentru neexecutarea decizie de judecata prin care trebuie sa-l intoarca pe Valentin Vdovicenco in funcția de vicepretor al sectorului Rașcani. Curtea Suprema de Justiție a respins recursul depus de primar și a menținut decizia Curții de Apel Chișinau. „Avem…