Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, au pus in executare opt mandate de percheziție domiciliara, in județele Satu Mare și Maramureș, intr-un dosar penal avand ca obiect comiterea infracțiunilor…

- Patru persoane din judetele Maramures, Satu Mare si Salaj au fost retinute de politisti pentru fraudare a sistemelor bancare, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. In acest dosar, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Neamt au efectuat 4 perchezitii domiciliare,…

- Politistii Serviciului Rutier Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat perchezitii la sediul unei clinici medicale private si la o adresa din judetul Calarasi, in cadrul unui dosar penal de fals intelectual si abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov,…

- La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus in executare 12 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal avand ca obiect comiterea infracțiunilor de trafic…

- Politistii argeseni au facut, joi, 26 de descinderi, in judetele Arges si Maramures, intr-un dosar de evaziune de fiscala si frauda informatica, in care exista suspiciuni ca, timp de mai multi ani, administratori ai unor restaurante, baruri si puburi au folosit o aplicatie informatica in asa fel incat…

- Joi, 11 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat 26 de percheziții domiciliare, in județele Argeș și Maramureș, la sediile unor societați comerciale și la locuințele…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, „la data de 31 decembrie 2023, in dosarul privind incendiul care a avut loc la data de 26 decembrie 2023 la Complexul turistic „Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, judetul Prahova, s-a dispus extinderea urmaririi…

- Luni, 18 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Oraș Borșa, au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din Italia privind un barbat de 48 ani din Borșa. Persoana in cauza a fost…