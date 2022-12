Infotrafic: Polei în Botoșani și vizibilitate scăzută din cauza ceții pe mai multe drumuri din țară Vizibilitatea scade pe alocuri sub 50 de metri, sambata dimineața, pe mai multe drumuri din țara, din cauza ceții, spun polițiștii rutieri, iar pe DN 29A, județul Botoșani, sunt semnalate depuneri de polei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

