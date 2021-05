Informaţii din mormânt despre viaţa emoţională a primilor oameni Descoperirea celei mai vechi dovezi a unei inmormantari umane in Africa, mormantul unui copil dintr-o pestera din Kenya, ofera o noua perspectiva asupra vietii emotionale a reprezentantilor timpurii ai speciei Homo sapiens. Aceasta este declarația unui specialist in arheologie din tara situata in partea de est a Africii, potrivit Reuters. Oamenii de stiinta au anuntat saptamana trecuta descoperirea sitului cu o vechime de aproximativ 78.000 de ani, unde un copil, caruia cercetatorii i-au pus numele „’Mtoto’‘ („’copil’‘, in swahili), a fost ingropat intr-o pestera carstica numita Panga ya Saidi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea celei mai vechi dovezi a unei inmormintari umane in Africa, mormintul unui copil dintr-o pestera din Kenya, ofera o noua perspectiva asupra vietii emotionale a reprezentantilor timpurii ai speciei Homo sapiens, a declarat miercuri un specialist in arheologie din tara situata in partea de…

- Descoperirea celei mai vechi dovezi a unei inmormantari umane in Africa, mormantul unui copil dintr-o pestera din Kenya, ofera o noua perspectiva asupra vietii emotionale a reprezentantilor timpurii ai speciei Homo sapiens, a declarat miercuri un specialist in arheologie din tara situata in partea de…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat ca a descoperit cea mai veche dovada a unei inmormantari umane in Africa, datand din urma cu aproximativ 78.000 de ani in urma, intr-un sit aflat in zona unei pesteri carstice numita Panga ya Saidi din apropiere de coasta kenyana. Este vorba despre ramasitele…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat ca a descoperit cea mai veche dovada a unei inmormantari umane in Africa, datand din urma cu aproximativ 78.000 de ani in urma, intr-un sit aflat in zona unei pesteri carstice numita Panga ya Saidi din apropiere de coasta kenyana. Este vorba despre ramasitele…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat ca a descoperit cea mai veche dovada a unei inmormantari umane in Africa, datand din urma cu aproximativ 78.000 de ani in urma, intr-un sit aflat in zona unei pesteri carstice numita Panga ya Saidi din apropiere de coasta kenyana. Este vorba despre ramasitele…

- Oamenii de stiinta care au lucrat in cadrul unei echipe internationale au identificat 44 de gene care determina o crestere a riscului de aparitie a unor episoade depresive majore si au descoperit ca toti oamenii poarta cel putin o astfel de gena, informeaza Reuters. Descoperirea lor ar putea sa explice…

- Oamenii de stiinta au descoperit, intr-o regiune salbatica din Patagonia, Argentina, fosilele a ceea ce ar putea fi cel mai vechi membru cunoscut al grupului titanozaurilor, care cuprinde animalele terestre cu cele mai mari dimensiuni din istoria Terrei, informeaza Reuters. Cercetatorii au…

- Oamenii de știința au descoperit o mutație genetica care reduce riscul de infecție severa cu noul coronavirus cu aproape 22%. Aceștia au gasit mutația genetica in toate probele de ADN ale scheletului omului din Neanderthal, dar și la aproximativ 30% din probele de ADN prelevate de la locuitori europeni…