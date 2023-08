Informații despre funcționarea cardului de sănătate din CEI CNAS a pus la dispoziția dezvoltatorilor de soluții informatice, inca din luna martie 2022, gratuit, un soft ce trebuie integrat in aplicațiile informatice folosite de furnizorii de servicii medicale pentru a putea utiliza cardul de asigurari de sanatate din cartea electronica de identitate (CEI). Acest tip de soft de mici dimensiuni (1,05 MB in cazul nostru) este cunoscut sub denumirea de specialitate de „biblioteca” (virtuala) și permite utilizarea unui nou instrument intr-un sistem informatic deja existent. Softul CNAS, denumit „Biblioteca eCard SDK”, cuprinde funcționalitați ce permit utilizarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

