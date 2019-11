Purtator de cuvant al Comisiei Europene a anunțat in urma cu puțin timp ca președinta CE, Ursula von der Leyen a acceptat-o pentru funcția de comisar european pe Adina Valean. Europarlamentarul PNL, Adina Valean a fost una din propunerile transmise de Guvernul Orban pentru fucția de comisar european alaturi de Siegfrid Mureșan, fostul europarlamentar PMP. The post Informație de ultima ora. Adina Valean a fost acceptata de Ursula von der Leyen pentru funcția de comisar european appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .