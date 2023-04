Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza un seminar de informare avand ca tema: ”Noutați legislative care reglementeaza controalele oficiale in domeniul siguranței…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor Timiș organizeaza marți, 7 martie, de la ora 11:00, un seminar de informare in domeniul siguranței alimentelor, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri. Vor fi prezentate noutațile legislative…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza marți, 28 februarie 2023, cu incepere de la ora 1100, in Sala BANAT a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT (etaj I) seminarul de informare…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu Centrul Italian de Fizioterapie și Reabilitare C.O.R.P. Med, organizeaza luni, 27 februarie, incepand cu ora 14.00, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT (et.I), un seminar de prezentare a celor mai inovative tehnici…

- Noutațile legislative in domeniul igienei și sanatații publice vor fi prezentate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș in cadrul unei sesiuni de informare a agenților economici care va avea loc marți, 28 februarie, cu incepere de la ora 11:00, in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri…

- Camera de de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu Centrul Italian de Fizioterapie și Reabilitare CORP Med, organizeaza luni, 27 februarie, de la ora 14:00, in sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un seminar de prezentare a celor mai noi tehnici medicale și aparate…

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș, in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, organizeaza in data de 16 februarie, ora 11,00, un seminar de informare și instruire a agenților economici privind modul de aplicare a noilor reglementari legislative intrate in vigoare, sub genericul…