Stiri pe aceeasi tema

- Indicele preturilor de consum a fost in concordanta cu previziunile consensuale in randul economistilor chestionati de Reuters si urmeaza unei cifre sub asteptari, de 7,9%, consemnata in iunie. Fata de luna anterioara, IPC-ul general a scazut cu 0,4% fata de o prognoza de consens de -0,5%. Cu toate…

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters.Produsul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, cea de-a noua majorare consecutiva a dobanzii de referinta, care a urcat la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei, si de asemenea a anuntat ca isi pastreaza deschise optiunile cu privire la necesitatea unor noi majorari pentru a reduce inflatia in…

- Ignazio Visco, membru al Consiliului de Guvernare al Bancii Centrale Europene, a declarat ca inflația ar putea scadea mai repede decat a estimat instituția luna trecuta, deoarece scaderea costurilor energiei continua sa afecteze o gama mai larga de prețuri. In timp ce masurile inflaționiste care elimina…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a evaluat ca inflația in blocul comunitar se situeaza pe o traiectorie descendenta, dar este proiectata sa se mențina prea ridicata pe o perioada prea indelungata. In cadrul Buletinului Economic publicat in iulie, consiliul guvernatorilor a declarat ca va lua toate…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Indicele preturilor de consum, care masoara schimbarile preturilor pentru o multitudine de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta, coborand ritmul anual la 4%, de la 4,9% in aprilie. Cresterea anuala este cea mai mica din martie 2021, cand inflatia tocmai incepea sa accelereze…