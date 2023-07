Inflaţia din Turcia a încetinit în iunie, în pofida prăbuşirii lirei turceşti Indicele preturilor de consum al Turciei a crescut cu 3,92% fata de luna precedenta, au aratat miercuri datele oficiale. Citirea este mai mica decat prognoza Reuters de 4,84% si se compara cu o crestere de 0,04% in mai. Cele mai mari cresteri au fost atribuite preturilor tutunului si bauturilor alcoolice, care au crescut cu 11,13%, in timp ce preturile din restaurante si hoteluri au urcat cu 4,31%. Pe o baza anuala, preturile au avansat cu 38,21%, de asemenea usor sub previziunile Reuters, de 39,47%. In timp ce iunie a fost a opta luna consecutiva de decelerare a cresterii preturilor, analistul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

