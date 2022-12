Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea anuala a prețurilor in 19 țari din zona euro a accelerat in octombrie la 10,6%, pentru prima data in istoria uniunii monetare, potrivit datelor Eurostat. Cifrele finale au fost ușor mai mici decit cele preliminare de 10,7 la suta. Luna trecuta, inflația s-a accelerat cu 0,6 puncte procentuale…

- Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative…

- Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%, informeaza European Insider. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un astfel de nivel nu a mai fost atins din noiembrie 1951, potrivit datelor institutului de statistica german, relateaza HoTnews.ro.Aceasta creștere este cauzata, in principa, de prețurile la energie care au crescut cu 43% intr-un an, in timp ce prețurile la alimente s-au majorat cu 20,3%.

- Rata inflatiei in Germania a atins in septembrie un nou nivel record, in urma majorarii preturilor la energie si alimente, arata datele Oficiului federal de statistica (Destatis), transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Traiul romanilor e din ce in ce mai scump. Inflatia a atins un nou record și a urcat in septembrie la 15,9%, de la 15,36%, cat era in luna august, arata datele Institutului National de Statistica. Asta face ca puterea de cumparare a romanilor sa scada. Cele mai mari scumpiri au fost la zahar, ulei […]…

- ​​Inflația a urcat in septembrie la 15,9%, potrivit datelor transmise miercuri de Institutul Național de Statistica. Nici in țarile din jur lucrurile nu stau mai bine. In Ungaria, prețurile au urcat in septembrie cu 20,1%, iar in Cehia cu 18%. Gazele, zaharul, uleiul și cartofii au fost produsele care…

- Traiul romanilor e din ce in ce mai scump. Inflatia a atins un nou record și a urcat in septembrie la 15,88%, de la 15,36%, cat era in luna august, arata datele Institutului National de Statistica. Asta face ca puterea de cumparare a romanilor sa scada.