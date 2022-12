Aproximativ 100.000 de infirmiere participa joi la aceasta greva – prima in cei 106 ani de istorie a Sindicatului Royal College of Nursing (RCN), dar si la o greva prevazuta la 20 decembrie. Tens of thousands of UK nurses strike for first time in over a century as the cost-of-living crisis continues — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) Greva are loc in Anglia, Tara Galilor si Irlanda de Nord. Ea are loc dupa o noua greva care a afectat puternic caile ferate – marti si miercuri – si a marcat inceputul unor tensiuni sociale de o intensitate fara precedent, in perioada sarbatorilor de la sfarsitul anului.…