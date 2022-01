Stiri pe aceeasi tema

- Infectia cu virusul care provoaca boala COVID-19 poate declansa un raspuns ''de dereglare imunitara'' care se prelungeste mult dupa infectia initiala si dupa recuperare, chiar si in randul persoanelor care au prezentat simptome usoare sau care nu au avut simptome, potrivit

- Infectia cu virusul SARS CoV 2 poate declansa un raspuns "de dereglare imunitara 39; 39;, care se prelungeste mult dupa infectia initiala si dupa recuperare, potrivit unor studii efectuate de oamenii de stiinta de la Centrul Medical Cedars Sinai din Statele Unite, publicate in Journal of Translational…

- Bilanțul cazurilor active de COVID-19, inregistrate la nivelul județului Bihor a scazut, sambata, sub pragul de 450. La nivelul municipiului Oradea mai sunt active doar 195 infectari cu virusul Sars-CoV-2.

- Suparatoare pentru multi mai ales din cauza aspectului inestetic pe care il implica, acneea este o afectiune foarte intalnita si, adesea, tratata necorespunzator, in lipsa sfaturilor specialistilor. Dr. Mihaela Zaharia, medic dermatolog, spune ca acneea reprezinta una dintre cele mai frecvente afecțiuni…

- Acneea este o afecțiune dermatologica ce se manifesta atunci cand foliculii de par sunt infundați cu sebum și celule moarte ale pielii. Astfel, pot aparea focare de leziuni cutanate, localizate cel mai adesea la nivelul tenului, insa pot fi prezente și la nivelul pielii de pe spate, piept sau umeri. [1]…

- Acarienii si fumul sunt factori declansatori cunoscuti ai astmului la copii, insa oamenii de stiinta au identificat recent anumite combinatii de poluanti atmosferici necunoscuti anterior, asociate cu aceasta tulburare respiratorie, relateaza UPI miercuri, potrivit Agerpres. "Astmul reprezinta una…

- Romania este pe primul loc in lume la rata deceselor asociate COVID-19. O analiza realizata de John Hopkins University din Maryland, SUA, plaseaza țara noastra in topul mondial al deceselor provocate de pandemie in ultima saptamana. Astfel, Romania a inregistrat intr-o perioada de șapte zile un numar…

- Unii pacienți infectați cu coronavirus, dezvolta in zona degetelor de la picioare și de la maini, leziuni asemanatoare degeraturilor. Complicația asociata infectarii cu Sars-Cov-2, se numește „degetele COVID”. Aceasta pare a fi un efect secundar al trecerii corpului in etapa de aparare fața de virus.…