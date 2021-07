Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a scos la concurs trei posturi importante de șefi de arme – director general al Direcției de Protecție Interna (fosta “Doi ș-un sfert”), director general al Poliției Capitalei și inspector general al Jandarmeriei Romane. Pentru postul de șef al Jandarmeriei, candidații trebuie…

- Atat Apple cat și Google au lansat propriile sisteme de plata prin intermediul aplicațiilor mobile, in vederea creșterii ușurinței, vitezei si nivelului de securitate aferent plaților. Aceste sisteme au deja mulți utilizatori la nivel mondial dar și in Romania unde majoritatea dintre noi avem un telefon…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca nu ia in calcul remanieri in acest moment, desi in ultimele zile au aparut zvonuri privind eventuale schimbari ale unor miniștri USR PLUS, printre cei vizați fiind ministrul Economiei, Claudiu Nasui. „Nu, nu iau in calcul o remaniere in acest moment”, a raspuns Florin…

- Claudiu Nasui, ministru al Economiei și copreședinte USR PLUS București, recunoaște ca i-a pus pe consilierii partidului sa pice bugetul Primariei Capitalei pentru ca viceprimarul Horia Tomescu nu are drept total asupra spitalelor bucureștene. Miza USR PLUS este bugetul alocat spitalelor bucureștene…

- PNL și primarul general Nicușor Dan nu vor sa cedeze la șantajul USR-PLUS București, reprezentat de liderii Claudiu Nasui și Vlad Voiculescu, care vor ca viceprimarul lor, Horia Tomescu, sa aiba puteri depline asupra spitalelor Capitalei. Practic, bugetul Capitalei este in aer, pentru ca pe banii de…

- Bugetul Primariei Capitalei este in pericol sa nu fie adoptat, miercuri, din cauza scandalului politic dintre USR-PLUS București, ai carui lideri sunt Vlad Voiculescu și ministrul Economiei, Claudiu Nasui și primarul general Nicușor Dan. Practic, toate investițiile pe care vrea Nicușor Dan sa le faca…

- Fostul premier Ludovic Orban marturiseste ca „sufera” pentru faptul ca Virgil Popescu nu mai este ministrul economiei, fotoliul revenind celor de la USR-PLUS, care l-au pus pe Claudiu Nasui. Aflat in vizita in Mehedinți, Orban a ținut sa spuna ca ar vrea ca toate programele de sprijin pentru mediul…

- Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, ca deputatul PSD Dumitru Coarna, fost presedinte al Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) din Romania, sa-i plateasca adjunctului sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, daune morale de 5.000 de euro,…