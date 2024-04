Inelele olimpice vor fi instalate pe Turnul Eiffel pentru JO de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic Internațional și Federația Internaționala de Handbal ar putea schimba o regula importanta pentru JO de la Paris, competiția care incepe peste 4 luni, și sa interzica folosirea clisterului, rașina folosita pentru controlul mingii. Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris,…

- Un timbru special emis pentru Jocurile Olimpice de la Paris si tiparit in 800.000 de exemplare va fi pus in vinzare de Compania postala de stat din Franta, La Poste. Timbrul are culorile cartei grafice a Jocurilor Olimpice, in special, roz pastel si verde. De asemenea, are un aspect neo-art deco. Pe…

- Un milion de bilete au fost puse in vanzare pentru turneele de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, din vara acestui an, a anuntat Tony Estanguet, presedintele Comitetului de organizare, cu ocazia tragerii la sorti care a avut loc miercuri, informeaza cotidianul Le Parisien, potrivit Agerpres…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris s-au declarat "socati" de "atacurile rasiste" lansate de extrema dreapta la adresa artistei Aya Nakamura, care, potrivit L'Express, ar putea canta melodii ale lui Edith Piaf la deschiderea Jocurilor, relateaza AFP, potrivit news.ro. "Am fost foarte socati…

- Comitetul executiv al CIO se va reuni in data de 19 martie, iar pe ordinea de zi se va afla și participarea sportivilor din Rusia și Belarus la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

- Satul Olimpic pentru JO de la Paris a fost inaugurat joi, in prezenta presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Satul simbolizeaza expertiza franceza si intruchipeaza promisiunea unei mosteniri, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro. Ziua de joi a marcat sfarsitul unei serii de evenimente care a inceput…

- A fost dezvaluit designul medaliilor de la Jocurile Olimpice 2024, ce vor avea loc in aceasta vara la Paris. Potrivit Euronews, fie ca e din aur, argint sau bronz, medaliile de la ediția de la Paris a Jocurilor Olimpice de vara și cele de la Jocurile Paralimpice sunt incrustate cu o bucata din Turnul…

- Comitetul de Investigație din Belarus a inceput procedurile in absența impotriva a 20 de persoane care se afla in strainatate, acuzate de participare la o conspirație pentru preluarea puterii de stat și "extremism". Despre acest lucru a anunțat Comitetul de Investigație pe canalul sau Telegram. "Comitetul…