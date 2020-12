Industria nord-americană de concerte a pierdut anul acesta peste 30 de miliarde de dolari – Raport Potrivit previziunilor, industria urma sa inregistreze un record de 12,2 miliarde in box office, dar, de fapt, a inregistrat pierderi de 9,7 miliarde de dolari dupa ce, in luna martie, toate activitatile au fost anulate. In primul trimestru al anului, pierderea fusese estimata la 8,9 miliarde de dolari. Suma de peste 30 de miliarde de dolari include evenimente neraportate, venituri aditionale, inclusiv sponsorizari, bilete, concesiuni, produse promotionale, transport, restaurante, hoteluri si alte activitati economice ce au legatura cu evenimentele live. Calculele au luat in considerare si pierderile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

