Industria navală, blocată de incertitudinile legate de combustibilii alternativi: Armatorii au oprit achizițiile și așteaptă soluțiile nepoluante Proprietarii de nave presati sa utilizeze combustibili mai putini poluanti au inceput sa isi reduca numarul de noi nave comandate, pentru ca nu stiu la ce tehnologie alternativa sa faca trecerea, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Amoniacul, hidrogenul, biocombustibilii si motoarele electrice sunt doar cateva din solutiile care concureaza pentru a fi folosite de flota mondiala de nave comerciale insa multe din aceste solutii sunt doar in faza de testare si nu vor avea o prezenta semnificativa timp de cel putin un deceniu. Avand in vedere ca durata de viata medie a unei nave comerciale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statiunile de schi din Franta au decis sa dea in judecata Guvernul pentru a putea mentine in functiune instalatiile de transport pe cablu in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile, transmite Bloomberg. Guvernul…

- Cei doi actionari cheie de la grupul austriac OMV AG vor noi modificari in consiliul de supervizare al companiei, in ideea de a putea supraveghea mai bine planul de transformare avut in vedere de directorul general Rainer Seele, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit…

- Brexitul creeaza locuri de munca bine platite in Romania: ”Aceasta tara are un rezervor de specialisti bine calificati, dupa ce a aderat la UE” Companiile britanice au decis sa se orienteze spre forta de munca ieftina de peste hotare, care sa le completeze actele vamale post-Brexit, ceea…

- Autoritatile din Botswana au gasit o solutie la supra-populatia de elefanti: ii vor incuraja pe unii dintre ei sa plece din tara, transmite Bloomberg.Industria turismului din Botswana, responsabila pentru o cincime din PIB, este puternic dependenta de cea mai mare populatie de elefanti din…

- In conditiile in care Uniunea Europeana ii accelereaza tranzitia dinspre combustibili fosili, una dintre tarile membre se asteapa ca industria sa petroliera sa continue inca cel putin un deceniu, transmite Bloomberg.Estonia este singura tara din lume care de mai multe decenii a depins de arderea…

- Sumele de bani trimise acasa de muncitorii emigranti in acest an vor scadea mai putin decat se estima anterior, insa vor continua sa scada si in 2021 in conditiile in care pandemia de Covid-19 duce la o diminuare treptata, dar prelungita, prognozeaza Banca Mondiala, transmite Bloomberg.Conform…

- China isi va majora importurile de carne de vita odata cu cresterea cererii sale interne, sustin producatorii din Brazilia, al doilea mare producator mondial de carne de vita, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Chiar daca unii analisti se intreaba daca importurile de carne ale Chinei vor continua…

- Trei din patru chiriași se așteapta la o scadere a chiriilor pana la sfarșitul anului viitor, arata un sondaj Colliers International. Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri considera ca epidemia le va afecta in continuare operațiunile, potrivit Mediafax.Aproape…